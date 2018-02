Excesso de veículos e acidentes marcam saída de SP

A Castelo Branco tinha tráfego lento na pista expressa desde o Cebolão até Barueri. Uma colisão entre dois carros no km 14 prejudicava ainda mais o fluxo às 18 horas. Já por excesso de veículos, o trânsito parava do km 21 ao km 24, em Barueri. A marginal também estava congestionada. Na rodovia de acesso da Castelo a Sorocaba, uma carreta tombou por volta das 17h30 e duas pessoas ficaram feridas, sendo levadas ao Hospital Regional da cidade.

Na Régis Bittencourt, uma carreta bateu num guincho no início do trecho paranaense, no km 9, e metade da pista foi interditada. Motoristas que saíam de São Paulo pegavam uma fila de veículos do km 339 ao km 346, entre Juquitiba e Miracatu, na Serra do Cafezal.

Litoral

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem optou pelas praias da Baixada Santista pegou muito trânsito, mas no final da tarde os pontos de congestionamento eram esparsos. Às 18 horas, o trânsito parava do km 39 ao km 42 da Anchieta, em São Bernardo do Campo, e do km 61 ao km 65, na chegada a Santos, em razão do excesso de veículos. Na Imigrantes, o trânsito tinha fila do km 40 ao km 43, em São Bernardo do Campo. Após a descida da serra, o motorista que seguia para Cubatão ou o Guarujá pegava outra fila de quatro quilômetros na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.