Excesso de veículos provoca lentidão em estradas de SP O motorista enfrenta lentidão na noite deste domingo em vários trechos de estradas que cortam o Estado de São Paulo. Por volta das 20 horas, o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí, estava lento do quilômetro 64 ao 57, devido ao excesso de veículos. Pela Anhangüera, o tráfego estava intenso entre os quilômetros 61 e 60, também devido ao excesso de veículos. Na Castello Branco, o motorista enfrentava trânsito lento com paradas, sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 51 e também do quilômetro 43 ao quilômetro 26, devido ao grande número veículos. No sentido Interior, de São Paulo a Itu, as condições eram boas. Na Raposo Tavares, nos dois sentidos, não havia registro de pontos de lentidão. O tráfego era intenso na região do planalto da Rodovia dos Imigrantes para quem segue sentido Capital. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta/Imigrantes, a Operação Subida 2x8 já está em funcionamento - os motoristas que trafegam sentido São Paulo podem utilizar as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrentava lentidão em vários trechos. Em Taubaté, o tráfego seguia lento desde o quilômetro 104 até o 117, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Em São José dos Campos, o congestionamento estava lento entre os quilômetros 143 e 147. No trecho do Rio de Janeiro, a lentidão era entre os quilômetros 279 ao 275, no município de Barra Mansa, no sentido Rio/São Paulo, por causa de interdição para obras. No município de Nova Iguaçu, havia lentidão entre os quilômetros 180 e 171, por causa de excesso de veículos.