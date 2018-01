Exclusão digital também acontece nos EUA A exclusão digital não é exclusividade de países em desenvolvimento, como confirma um estudo realizado sobre o assunto nos EUA pelo Centro Nacional de Estatísticas Educacionais, ligado ao Departamento de Educação do governo norte-americano. Segundo o levantamento, realizado em 2003, duas em cada três crianças brancas usam a internet, mas menos da metade dos afro-americanos e descendentes de hispânicos acessam a rede (47% e 44%, respectivamente). Os dados afirmam que 91% das crianças norte-americanas com idades entre 3 e 18 anos usam computadores, 59% dos quais acessam a internet. A pesquisa, claro, levanta preocupações quanto ao preparo dos jovens norte-americanos para as demandas de trabalho, já que a habilidade de lidar com a internet abre melhores perspectivas para o aprendizado e para o exercício profissional, nas mais variadas áreas. Acesso doméstico A surpresa da pesquisa consiste em é encontrar esta diferença num país que, além de ser o berço da rede mundial, conta com acesso à Web em praticamente todas as escolas. Segundo o levantamento apurou, é nos domicílios em que o abismo se faz sentir: 54% dos estudantes brancos têm internet em casa, comparados a 26% dos descendentes de hispânicos e 27% dos afro-americanos, o que gera um impacto direto, por exemplo, na produção de trabalhos escolares e para se comunicar com amigos e colegas, além de executar atividades de entretenimento como a consulta a conteúdos de interesse e jogos online. Ainda segundo o estudo, 58% de descendentes de asiáticos e 47% dos descendentes de índios americanos têm acesso à Web. Só 33% dos estudantes brancos usam computadores apenas na escola, mas a taxa cresce nos grupos considerados minorias: 50% dos hispânicos, 59% de afro-americanos; 33% de asiáticos e 71% dos descendentes de índios. (Com Agências Internacionais)