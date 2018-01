EXCLUSIVO-CEO do Yahoo se diz aberto a negociar com Microsoft O presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, deixou a porta aberta para a Microsoft na segunda-feira, dizendo que ele teve sentimentos mistos em relação ao fim das negociações no fim de semana. "Nós estávamos negociando uma forma de encontrar um terreno comum e no sábado eles decidiram desistir", disse Yang para Reuters em entrevista. "Eles começaram e eles desistiram." Perguntado se o Yahoo ainda deixa uma porta aberta para conversões, Yang: "Se eles tiverem alguma coisa nova para discutir, nós estaremos abertos... e eu estou mais do que disposto a ouvir". As ações do Yahoo caíram 15 por cento nesta segunda-feira após a Microsoft retirar sua oferta de 47,5 bilhões de dólares pela empresa da Internet. Alguns analistas disseram que as ações poderiam ter caído mais, mas que investidores esperam que a Microsoft deve eventualmente voltar à mesa de negociação. (Reportagem de Michele Gershberg)