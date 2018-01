Executiva é morta pelo marido em São Paulo A advogada Tatiana Castro Pinho, de 36 anos, executiva do Grupo Abril, foi morta na madrugada desta quinta-feira, 24, com um tiro na cabeça na cama do quarto de sua casa, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. O suspeito, segundo a polícia, é seu marido, o autônomo Eduardo Marques Marchese, de 38 anos, que teria atirado na mulher e disparado contra a própria cabeça.