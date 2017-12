Executivo da Camargo Corrêa deixa hospital em Curitiba

O executivo foi internado no Hospital Santa Cruz na noite de ontem, após apresentar uma crise de hipertensão. No boletim médico divulgado na manhã de hoje o médico cardiologista Rubens Zenobio Darwich informou que Leite havia sido internado por uma emergência hipertensa, que foi controlada por medicamentos. Já no boletim divulgado hoje às 17 horas, o médico informa que o paciente já apresentava pressão arterial satisfatória, "bom estado geral e com exames dentro da normalidade".

O vice-presidente da Camargo Correa se entregou à Polícia Federal em 15 de novembro, na 7ª fase da Operação Lava Jato, que investiga desvios de dinheiro na Petrobras.