Executivo sênior da Apple deixará empresa, diz jornal

Um dos principais executivos da Apple, que participou do desenvolvimento do iPod, decidiu deixar a companhia e será substituído por um ex-funcionário da IBM, informou o Wall Street Journal. Tony Fadell, vice-presidente sênior da divisão de iPods da Apple e parte da equipe de desenvolvimento do iPhone, está deixando a companhia citando razões pessoais, mas continuará prestando serviços como consultor, informou o jornal, citando pessoas próximas ao assunto. Fadell será substituído por Mark Papermaster, da IBM, segundo o jornal. Papermaster, que esteve na IBM nos últimos 26 anos, foi membro do Time de Integração e Valores da empresa desde 2006. A IBM processou Papermaster na última semana para impedi-lo de ir para a Apple, citando acordo de não-competição assinado entre ele e a companhia. O acordo impede o executivo de aceitar emprego em um competidor até um ano após a sua saída da IBM. A Apple e a IBM não puderam ser imediatamente contatadas pela Reuters para comentar o assunto.