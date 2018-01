Executivos do Google recebem só US$ 1 de salário É impressionante o que os três principais executivos do Google conseguem fazer com seu salário. Imagine que eles ganham apenas US$ 1 por ano?! E receberam apenas um bônus de meros US$ 1723, segundo o relatório anual da companhia divulgado na quarta-feira passada, dia 4. Larry Page e Sergey Brin, criadores do Google, e o chefe executivo Eric Schmidt, que no conjunto são donos de 2/3 das ações do Google, só ganham mesmo é na valorização de suas ações (no mercado norte-americano, as ações da empresa valem US$ 150 bilhões). No relatório apresentado à SEC a Securities and Exchange Commission, o equivalente norte-americano à nossa Comissão de Valores Mobiliários, a empresa de buscas disse ainda que Schmidt recebeu uma compensação adicional de US$$ 532 mil, e outros US$ 22 mil para compensar custos com um vôo fretado. Page recebeu uma compensação de US$ 33 mil por custos de transporte e segurança pessoal e outros US$ 3600 por uso pessoal de veículos alugados. Os três executivos solicitaram que seus salários fossem rebaixados a US$ 1 durante o segundo trimestre de 2004, antes do Google abrir seu capital em bolsa, o que fez com eles se tornassem bilionários. Antes disso, Brin e Page recebiam um salário anual de US$ 150 mil, enquanto Schmidt recebia US$ 250 mil por ano. Em ações do Google, Page é dono do equivalente a US$ 29 bilhões, Brin é dono de US$ 28,6 bilhões e Schmidt, que se juntou à empresa de internet em 2001, é dono de US$ 10,7 bilhões.