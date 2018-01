Exercícios de memória superam games ´cerebrais´ O treinamento do cérebro com um programa de exercícios por computador pode ter melhores resultados que com o uso de videogames clássicos em pessoas mais velhas, afirmaram cientistas na sexta-feira. Apesar dos videogames serem há tempos um reduto de jovens, uma série de novos títulos para jogadores mais velhos tem conseguido sucesso nas lojas. Os jogos, de companhias como Nintendo e Mattel, são baseados em estudos que mostram que com um pouco de treinamento, pessoas mais velhas podem melhorar o poder de seus cérebros. Pesquisadores em Israel compararam como um programa de treinamento do cérebro, MindFit, superou o desempenho de exercícios praticados com videogames clássicos, como Tetris. O estudo, bancado pela produtora de jogos CogniFit, envolveu 12 voluntários com mais de 50 anos que usaram o MindFit ou jogos de computadores por três meses. Os voluntários foram divididos em dois grupos. Eles não foram informados se estavam usando o programa de exercício cerebral ou um programa simulado. Ambos os grupos testados exibiram melhora em suas capacidades, mas o grupo que usou o MindFit registrou uma melhora estatística significativa na memória espacial de curto prazo, compreensão espacial e atenção. Essas áreas são úteis em atividades como dirigir um veículo ou para se evitar quedas, uma grande fonte de ferimentos causados em idosos, disse o doutor Nir Giladi, neurologista da Universidade de Tel Aviv. "Parece que pelo menos algumas áreas cognitivas obtêm uma melhora significativa mesmo depois de um período relativamente curto de treinamento", disse Giladi, em entrevista por telefone. Reação As melhorias observadas foram pronunciadas em usuários que começaram a treinar com alguma forma de declínio cognitivo. As descobertas, que foram apresentadas nesta sexta-feira em conferência em Salzburg, Áustria, são similares as de um estudo de menor porte realizado pela Universidade da Califórnia, no ano passado. O especialista em memória Gary Small, que desenvolveu jogos de treinamento cerebral da Mattel, disse que um programa de exercícios precisa ser divertido. "Se ele for chato, as pessoas não vão usá-lo."