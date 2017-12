Exército anuncia plano para ocupar Complexo da Maré O Comando Militar do Leste divulgará, em entrevista coletiva às 14 horas desta quinta-feira, 3, detalhes da ocupação militar do Complexo da Maré que deverá começar a partir do próximo sábado. A Operação de Garantia da Lei e da Ordem foi autorizada pela presidente Dilma Rousseff e deverá durar pelo menos até 31 de julho.