Exército do Paquistão diz que 28 militantes foram mortos em ataques aéreos

O bombardeio ocorreu no vale Shawal de florestas densas, disseram as forças armadas em um comunicado.

O ataque era parte de uma ofensiva que começou no mês passado para afastar o Taliban do reduto no Waziristão do Norte, uma região remota na fronteira com o Afeganistão.

A área foi fortemente bombardeada nos últimos dias.

Moradores dizem que um bombardeio na sexta-feira matou nove mulheres, seis crianças e dois homens civis quando suas casas foram atingidas.

O exército ordenou que toda a população da região evacuasse antes da ofensiva, mas que algumas famílias ficaram para trás por serem muito pobres para pagar a locomoção, ou por terem membros da família doentes ou ainda por não terem imaginado que seus bairros seriam alvos.

(Por Haji Mujtaba)