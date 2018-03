Exército do Sudão do Sul e rebeldes trocam acusações de quebra de cessar-fogo O exército do Sudão do Sul e forças rebeldes culparam-se mutuamente neste domingo por violação do cessar-fogo horas depois de ele ter sido implementado, em um conflito que frustra mediadores internacionais que haviam pressionados os dois lados a pararem os combates de origem étnica.