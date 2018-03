Exército encerra buscas a fuzis roubados em SP

De acordo com o Exército, o término das buscas já estava planejado, mas não havia sido divulgado por questões estratégicas. "Já estava no planejamento que ficaríamos por trinta dias", enfatizou o responsável pelo setor de comunicação do Exército em São Paulo, coronel Marcos Vinícius Camargo Costa. Sem revelar o custo da operação para o Exército, o oficial também não quis fazer uma avaliação da operação montada para recuperar os fuzis roubados. Em segredo de Justiça, as investigações terão continuidade.

Segundo a polícia, os bandidos que roubaram o armamento não pertencem a facções criminosas e não moram no Vale do Paraíba. Por este motivo, conclui-se que as armas não estejam na região. O inquérito policial militar deve ser concluído até a primeira quinzena de maio, segundo o próprio Exercito. De acordo com a policia, nestes 30 dias de buscas, a presença do Exército nas ruas aumentou a sensação de segurança na população e reduziu o tráfico de drogas.