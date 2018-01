Exército norte-americano terá ilhas virtuais no Second Life

O Comando de Treinamento e Ensino do Exército dos Estados Unidos anunciou, na semana passada, que inaugurará em janeiro de 2009 dois complexos no mundo virtual Second Life (SL), mantido pela Linden Lab. Segundo os responsáveis pelo projeto, uma das ilhas abrigará uma central de informações para dar as boas-vindas aos interessados em saber mais a respeito da carreira militar. Recrutas do Exército responderão às perguntas dos visitantes, explicando como é a rotina de serviços e treinamentos. Uma das muitas intenções do Exército é se aproximar dos milhares de jovens que usam o SL. Já a segunda ilha abrigará um campo de atividades com simulações de exercícios táticos. "O visitante poderá experimentar, virtualmente, como é saltar de um avião, descer de rapel de torres e manusear armamento", explicou o general William S. Wallace, responsável pelo Comando de Treinamento e Ensino do Exército norte-americano, durante pronunciamento na 26ª Conferência de Ciências do Exército. Esta não é a primeira que as Forças Armadas norte-americanas demonstram interesse por manter ilhas no SL. No início do mês, a Força Aérea inaugurou no SL a ilha batizada de MyBase. O local abriga um centro de treinamento, com direito a simuladores de vôo e de combate, e um museu virtual de aviões, entre outros ambientes. A razão para todo esse interesse no SL é uma só: seduzir jovens usuários norte-americanos do mundo virtual e convencê-los a se alistar nas Forças Armadas. Mas o que ainda não se sabe é se a aposta dará certo a curto prazo. Atualmente, a lentidão (lag) no mundo virtual ainda impede que simulações mais realistas ofereçam uma boa experiência de uso. Além disso, há outras limitações técnicas que impedem um desempenho semelhante ao obtido em jogos de console. É esperar para ver . MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.