Exército repetirá na Maré técnicas de ocupação do Alemão Enquanto não é publicado o decreto presidencial autorizando o emprego do Exército na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste (CML) está analisando todos os arquivos da Força de Pacificação que atuou nos Complexos do Alemão e da Penha, entre dezembro de 2010 e julho de 2012. O objetivo é repetir na ocupação da Maré, prevista para ocorrer nas próximas semanas, todas as técnicas de patrulhamento e abordagem bem avaliadas na operação anterior.