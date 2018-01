Exército sírio recaptura território ao norte de Aleppo

A segunda cidade da Síria está no centro de uma batalha feroz entre as forças pró-governo e uma gama de insurgentes, incluindo a ala síria da Al Qaeda.

O enviado da Organização das Nações Unidas na Síria Staffan de Mistura está à procura de um cessar-fogo local, em Aleppo.

Distritos da capital tomados por insurgentes têm sido arrasados por bombardeios da Força Aérea da Síria.

Forças pró-governo capturaram uma área a leste de fazendas de al-Malah for a de Aleppo e agora é tem como objetivo garantir partes no oeste e cortar as linhas de abastecimento de insurgentes na cidade, disse o Observatório Sírio baseado na Grã-Bretanha para os Direitos Humanos.

Agência de notícias estatal da Síria disse que o Exército estava apertando seu "controle sobre terroristas em Aleppo após novos avanços."

Ele disse que as forças pró-governo haviam capturado toda a área de al-Malah, bem como as áreas sul e oeste de Handarat, cidade do interior, e relatou que um "grande número" de combatentes inimigos tinham sido mortos.