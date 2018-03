Exército treinará 3,5 mil soldados para atuar em eventos Para atuar em grandes eventos internacionais, como a Jornada Mundial da Juventude, que em julho trará ao Brasil o papa Francisco, 3,5 mil soldados do Exército passarão por um treinamento intensivo, a partir de segunda-feira, 20, em dez cidades do interior de São Paulo. Na chamada Operação Lageado, que segue até o dia 24, os militares farão patrulhamento ostensivo de ruas e praças, abordagem de suspeitos, bloqueio e controle de carros, além de segurança em pontos sensíveis e escolta de autoridades. As ações serão realizadas em parceria com forças de seguranças locais e do governo de São Paulo, como a Polícia Militar (PM).