Existem 694 milhões de internautas em todo o mundo Cerca de 14% da população mundial com 15 anos ou mais está na internet, segundo um levantamento recente da empresa de pesquisas comScore Networks. O número faz parte da ferramenta WorldMetrix da empresa, que indica que o mundo tem 694 milhões de usuários da internet com 15 anos ou mais. A ferramenta também estima que na Ásia estão cerca de 25% do total de usuários, cifra próxima à registrada pelos EUA, país que há 10 anos representava mais de 60% dos usuários. O país com maior média de permanência na internet, segundo a comScore, é Israel, com média de 57,5 horas mensais. O Brasil figura no ranking de população online com 13,1 milhões de usuários. A pesquisadora informa que os números só não consideram o acesso em computadores públicos, como os de cyber cafés e telecentros.