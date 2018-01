Existem normas contra o lixo A Diretiva para Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) elaborada pela União Européia em 2003 foi a maior responsável pelo aumento da consciência verde no setor de TI. Após sua entrada em vigor em 2006, eletrônicos comercializados no Velho Continente foram proibidos de trazer mais do que 0,1% de chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, polibromato bifenil e éter difenil polibromato. Mesmo empresas norte-americanas e de outras regiões foram forçadas a adequar suas linhas de produção para atender à demanda européia, o que acabou por beneficiar o ecossistema como um todo. Criado em 1992 pela Agência de Proteção Ambiental do governo federal norte-americano, o selo EneryStar visa ajudar o consumidor a optar por aparelhos mais econômicos. Hoje o selo dado a produtos capazes de manter a mesma performance economizando entre 20% e 30% de energia também é adotado na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, em Taiwan, no Canadá e na União Européia. Já a Ferramenta para Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos (EPEAT, do inglês) é um sistema de certificação baseado nos 28 critérios para computação verde estabelecidos na norma IEEE 1680, elaborada pelo órgão de padronização internacional no setor, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Na América Latinha, a legislação ambiental para eletrônicos ainda é incipiente. Mas há mudanças acontecendo. A Política Nacional de Resíduos Tóxicos brasileira está prevista para ser aprovada até o primeiro semestre de 2009. "Também já somos signatários da Convenção Internacional de Basiléia, para dificultar a entrada de resíduos eletrônicos por aqui", diz Silvano Costa, diretor de Ambiente Urbano, do Ministério de Meio Ambiente.