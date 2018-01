Êxito dos jogos requer tecnologia de ponta

A tecnologia está cada vez mais presente nos Jogos Olímpicos. Cada uma das disputas de medalha está cercada de novidades, desde as instalações dos cenários de competições e seus equipamentos, como os pisos rápidos que impulsionam o movimento dos pés dos atletas. E passam por figurinos desenhados a partir de tecidos inteligentes que "respiram" e sapatos levíssimos, que pesam poucos gramas. E ainda pela ciência do controle antidoping no combate ao resultado obtido a partir de fraude. O Parque Aquático de Sydney, em 2000, era simplesmente estupendo – os australianos amam esportes de água como natação, surfe e vela. E de fato fizeram a Olimpíada das águas, usando pela primeira vez a piscina com quebra-ondas na prainha, que diminui a marola, a água tratada com ozônio – e não com cloro – e de profundidade ideal. Quem entrou no parque aquático de Sydney teve dificuldade para imaginar como foi fazer a natação em mar aberto nos primeiros Jogos da Era Moderna, em 1896. A tecnologia do parque aquático australiano vai se repetir em Pequim. "Tem até chão aquecido para os nadadores andarem descalços", afirma Flávia Delaroli, que vai disputar a prova mais rápida da natação, os 50 m livre. "Não teremos novidade na piscina em si, que é muito boa, como a de outros Jogos. Acho que os trajes sim avançaram com essas roupas emborrachadas e, mesmo já bem divulgados, serão a novidade tecnológica da natação", observa o técnico Alberto Silva, da seleção brasileira. Isolados no parque climatizado, os nadadores não terão de conviver com a poluição do ar em Pequim e nem com máscaras que a delegação dos Estados Unidos já andou distribuindo aos seus atletas de provas ao ar livre. O bloco de partida com apoio de pé regulável, como o que é usado no atletismo, e a filmagem para auxiliar a arbitragem serão tecnologias no futuro, após esse ciclo olímpico. PISO INOVADOR O atletismo é outra competição que também mudou de cenário desde as pistas de carvão e onde estão concentradas inovações tecnológicas. O Estádio Olímpico de Atenas, em 2004, embora com menor capacidade de público que o de Sydney, era mais impressionante. Tudo em Atenas unia tradição e tecnologia e isso encantou, apesar do atraso nas obras e a falta de verde no parque olímpico. Ainda hoje, o estádio recebe provas do calendário de Grand Prix, sempre com recordes e sucesso – atletas acham que a pista é rápida e favorece a quebra de recordes. Em Pequim, o Ninho do Pássaro, para 91 mil pessoas, vai receber o mais moderno piso do mundo, da italiana Mondo, uma nova tecnologia que promete mais estabilidade. "Amortece o impacto e devolve energia ao atleta", explica o engenheiro Décio Chusid. É a nona vez que a empresa cobre a pista de atletismo em uma Olimpíada. Ela ainda fez as quadras sintéticas do handebol e os pisos de assoalho flutuante e removível do basquete. Além do piso, cronômetros, telões e até ventiladores gigantes para refrescar o público trazem novas tecnologias. O diretor técnico do Troféu Brasil de Atletismo, Martinho Nobre dos Santos, acha que o mais impressionante são os sistemas gerenciadores de competição. Sem sair da cadeira, o público, o jornalista ou o técnico têm todas as informações no estádio, na tela do computador, na TV ou no celular. "Os sistemas são os mesmos, mas na Olimpíada cada fabricante sempre leva o que tem de mais moderno, as novidades. No atletismo, tudo é interligado, do disparo do revólver, passando pelo sistema de detecção de largada falsa no bloco de saída, o vento registrado pelo anemômetro, até a chegada e a cronometragem, transmitida em forma de resultado por wireless. A suíça Swatch responde pela cronometragem", observa Martinho. Competições como a Olimpíada podem destacar até mesmo tecnologias que já vêm sendo usadas há alguns anos, como o carrinho de controle remoto para trazer de volta o atleta nas provas de campo, dardos, martelos, pesos e discos. Os sistemas integrados não estão presentes só no atletismo. Eles controlam desde a inscrição de cada atleta até todos os resultados dos 28 esportes ao vivo para o mundo todo acessar e em várias plataformas. É uma área que não será notada se tudo der certo, mas que pode arruinar os Jogos de Pequim se algo sair errado. Em Atlanta-1996, os resultados que deveriam chegar instantaneamente, só saíam meia hora ou horas depois, o que provocou muita reclamação. DEZ MIL RESULTADOS Em Pequim, a integradora de sistemas Atos Origin vai responder pela tecnologia da informação – 9.910.471 eventos (resultados de cada jogo, de cada atleta, classificações, cruzamentos, etc.) passarão pelo sistema. O contrato é com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a responsabilidade de processar, em tempo real, todas as informações relacionadas às competições: o tempo de uma prova de natação, exibida ao vivo, no momento em que o atleta aciona o sensor na parede da piscina com uma batida de mão ou um recorde do salto com vara. Isso significa usar 1 mil servidores, 10 mil computadores, 4 mil impressoras, 4.800 terminais com resultados e 2.350 terminais de intranet, entre outros equipamentos. O iatista Robert Scheidt, dono de duas medalhas de ouro e uma de prata na classe Laser, disputará num Fórmula 1 entre os barcos à vela, na classe Star, em parceria com o proeiro Bruno Prada. Os barcos de Star costumam ser comparados aos carros de ponta por causa da tecnologia – são os mais rápidos e onde há maior desenvolvimento. "A tecnologia é importante e alguns velejadores desenvolveram o próprio barco, como os suíços. Na Star, vão ser mostrados quatro projetos diferentes, o dos suíços, o alemão Madder, os italianos Folli e Lillia, o que escolhemos", explica Scheidt. E não esconde a torcida por uma medalha olímpica, de preferência de ouro. "Ganhar uma Olimpíada é uma propaganda muito boa", afirma. "Se um Lillia ganhar vai respirar aliviado com a certeza de boas vendas nos próximos quatro anos." Para o professor Antônio Carlos Mansoldo, da Universidade de São Paulo, a tecnologia nos Jogos evolui com o conjunto técnica e treinamento, tudo por resultados, fama e dinheiro. "O trabalho multidisciplinar, com nutrição, psicologia, começou há cerca de uma década." O uso da biomecânica, que analisa os movimentos para otimizar o potencial de um atleta é a mais revolucionária dessas disciplinas. "Atletas são máquinas que funcionam segundo suas potencialidades."