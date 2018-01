Expand muda perfil com vinhos em oferta A importadora Expand, que vem sendo assunto de inúmeras suposições depois da saída de alguns produtores de seu catálogo, refez o contrato com a gigantesca Concha y Toro chilena. Passa a representar com exclusividade apenas as linhas Palo Alto, Winemaker’s Lot e os ótimos Cono Sur, com os bons Riesling e Pinot Noir orgânicos. Na mesma toada, promove uma "garrafa-fora" de alguns vinhos que já não importará. São 500 rótulos a bom preço, como os argentinos Zuccardi, Norton e Achaval Ferrer e o francês Domaine Cazes. Informações pelo telefone 3847-4747.