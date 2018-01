Expectativa de vida do brasileiro se aproxima dos 75 anos em 2013

Considerando cada sexo separadamente, os homens que nasceram no Brasil no ano passado podem esperar viver até 71,3 anos, exatamente 3 meses e 29 dias a mais do que em 2012. No caso das mulheres, o aumento foi de 3 meses e 14 dias, indo de 78,3 anos para 78,6 anos.

A diferença entre os sexos se deve a uma mortalidade mais acentuada entre os homens de todas as idades na comparação às mulheres. Um homem de 22 anos, por exemplo, tem 4,6 vezes menos chances de chegar à idade de 23 anos do que uma mulher, muito devido a óbitos por causas violentas, de acordo com o IBGE.

O Brasil mantém uma tendência de aumento da expectativa de vida, com um incremento médio de 4 meses e 13 dias ao ano, desde 1980, quando uma pessoa ao nascer podia esperar viver apenas 62,5 anos. Há dez anos, em 2004, a expectativa era de 71,7 anos.

A tábua completa com os níveis de mortalidade registrados no Brasil em 2013, divulgada pelo IBGE, é a referência oficial utilizada pela Previdência Social para o cálculo dos pedidos de aposentadorias e traz o quanto de sobrevida as pessoas de todas as idades, até os 80 anos, podem esperar.

Um brasileiro com 25 anos, por exemplo, pode esperar viver mais 52,2 anos, enquanto alguém com 60 anos tem uma expectativa de mais 21,8 anos de vida pela frente. Em relação aos Estados, quem nasce em Santa Catarina pode esperar viver até 78,1 anos, enquanto para quem nasce no Maranhão, a expectativa fica em apenas 69,7 anos.

Os resultados se devem a uma queda contínua nos níveis de mortalidade em todas as idades para ambos os sexos, com destaque para a mortalidade infantil, que em 2013 atingiu um mínimo de 15 mortes para cada mil nascidos vivos.

(Por Felipe Pontes)