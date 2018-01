Expedição russa para reivindicar o Pólo Norte sofre atraso

Uma ambiciosa expedição russa, com o objetivo de chegar ao Pólo Norte, explorar fundo do Oceano Ártico e reivindicar as riquezas abaixo do leito marinho, como petróleo e gás, para Moscou está paralisada pela quebra de um navio. O navio de pesquisas Akademik Fyodorov teve problemas de motor um dia depois de partir do porto de Murmansk e estava à deriva no Mar de Barents, informa a televisão estatal Rossiya. O quebra-gelo nuclear que vinha liderando a expedição deu meia-volta para a ajudar o navio científico, diz a Rossiya, e deverá alcançá-lo nesta quinta-feira, 26. Outra equipe de resgate foi despachada a partir de Murmansk, e não está claro quanto tempo será necessário para consertar o problema. A falha do motor é um golpe para a expedição, que tem o objetivo de determinar se o leito marítimo está geologicamente ligado à Rússia e, portanto, pertence ao território do país. Um dos líderes da expedição, o deputado Artur Chilingarov, disse, antes do início da viagem, que "o Ártico é russo". "Precisamos provar que o Pólo Norte é uma extensão da costa russa". A previsão era de que o Akademik Fyodorov lançasse, no domingo, dois minissubmarinos para confirmar a hipótese de que há uma ligação entre a massa continental eurasiana e a Cordilheira Lomosonov, que corta o Pólo Norte. Cientistas russos defendem há tempos que Moscou tem direitos sobre as riquezas minerais localizadas sob uma área do Ártico igual aos territórios combinados de Alemanha, França e Itália. Acredita-se que a região contenha bilhões de metros cúbicos de gás e óleo, além de diamantes e minérios. Sob a lei internacional, os cinco países árticos - EUA, Rússia, Canadá, Noruega E Dinamarca (por meio da Groenlândia) controlam uma zona econômica dentro de 320 km de suas plataformas continentais. Mas os limites dessa zona são disputados. A Rússia reivindicou o Pólo Norte na ONU em 2001, mas as outras nações árticas contestaram a alegação. A Dinamarca diz que a Cordilheira Lomosonov é uma extensão da Groenlândia, o que faz do país outro reclamante da área.