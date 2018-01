Experiência de jogo está mais profunda

Quando o destino de um personagem, especialmente se for bem construído, depende diretamente de nossas escolhas, acabamos nos afeiçoando a ele e desejamos seguir em frente para que o herói – ou o anti-herói, no caso de GTA – tenha sucesso. As franquias de jogos (conheça as principais no quadro acima) crescem em popularidade e importância porque, em grande parte, mexem diretamente com as emoções de quem joga. Outro fator de atração é a qualidade da narrativa. O escritor Daniel Galera explica: "Videogame é uma forma de narrativa, como o cinema e a literatura. Quando um jogo cativa o imaginário é porque tem ali uma história que toca as pessoas." Gustavo Petró, editor da revista especializada em jogos GameMaster, da Editora Europa - um dos parceiros de conteúdo do www.limao.com.br - concorda: "Os jogos de hoje se parecem muito com um filme, pois conseguem transmitir emoções aos jogadores." Muita gente é atraída pelos games graças ao carisma dos personagens. Em vez de super-homens perfeitos, os personagens das novas franquias de sucesso são humanos, com fraquezas e virtudes. Isso causa uma identificação imediata com as pessoas, que utilizam os games como válvula de escape emocional, uma saída catártica para os conflitos internos. Tal como uma música evoca lembranças e desperta emoções e um filme nos permite ver lugares e acompanhar acontecimentos algumas vezes impossíveis, o game tem características semelhantes – com a diferença de que dura muito mais. Enquanto um filme dura duas horas, o game, dependendo do estilo, oferece mais de 30 horas de entretenimento. Com a evolução técnica dos games e dos consoles de última geração, a experiência ganhou muito mais intensidade e qualidade. Em vez de se imaginar em um mundo alternativo, o jogador vivencia a experiência com gráficos e sons de qualidade. Para Allan André, editor das revistas PS3W e X360, especializadas em PlayStation 3 e Xbox 360, a indústria dos games chegou a um ponto de relevância tão grande que a popularização já é uma tendência irreversível: "Se a cultura pop abraça, a importância aumenta. O Atari sempre foi pop, mas em proporções diferentes. Hoje estamos falando de uma grande indústria, produções de milhões de dólares, campanhas de marketing astronômicas." O resultado dessa popularização é o culto às grandes franquias. Como ganham massa crítica a cada dia, os jogos acabam fazendo parte do imaginário coletivo, como uma espécie de sonho desperto que pode ser compartilhado com um apertar de botão. Ricardo Farah, editor da EGM Brasil, uma das revistas especializadas mais importantes do País, é categórico: "Os games deram, em menos de dez anos, um verdadeiro salto quântico quando o assunto é realismo e a experiência de jogo está muito mais profunda. Para quem nunca se interessou, os games estão cada vez mais parecidos com filmes. Isso atrai a massa. " Até mesmo a estética visual dos filmes está sendo gradativamente incorporada pelos videogames. GTA, Halo, Resident Evil e Metal Gear Solid bebem da fonte do cinema. Os ângulos de visão (como se fossem tomadas de câmera), a iluminação e a trilha sonora estão ganhando espaço cada vez maior nos jogos. Isso facilita a entrada de mais gente no universo dos jogos, pois oferece uma espécie de terreno conhecido, uma zona de conforto para que gente de todos os tipos se aproxime sem medo. Esses recém-chegados que procuram nos games uma forma de entretenimento é completamente diferente do clássico estereótipo do nerd dos anos 80 – a primeira geração a abraçar os games pra valer. Em vez de adolescentes reclusos e alienados, a geração atual de jogadores é mais velha, mais descolada e muito mais sociável. Assim como busca músicas e filmes diferentes e interessantes, ela vai atrás de games com o mesmo perfil de ineditismo - e as crises que atravessam as indústrias musical e cinematográfica fazem com que o mercado de games possa trazer essa novidade. A ESA (Entertainment Software Association), entidade que representa as empresas de entretenimento digital e software nos EUA, conduziu um estudo recente que apontou que a média de idade dos jogadores é de 33 anos, e que essas pessoas jogam há pelo menos 12 anos. Mais de 80% das pessoas que jogam em aparelhos de videogame têm mais de 18 anos. E engana-se quem acha que são apenas homens quem jogam. Pelo menos 38% do público jogador é composto de mulheres. E o mais incrível: em 2007, mais de 24% dos norte-americanos com mais de 50 anos jogam. Estima-se que esse comportamento de jogo se repita na maioria dos países onde os videogames têm penetração significativa na vida das pessoas, como por exemplo o Brasil. "O videogame está tão presente na vida das pessoas hoje em dia quanto o disco de vinil estava na geração dos nossos pais", afirma David de Oliveira Lemes , estudioso do universo gamer e responsável pelo blog www.gamereporter.org. "Celular, iPod, MP3, Orkut, videogame - são todos ícones da cultura pop do século 21."