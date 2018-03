Experiência também conta

A Fazenda São João da Providência, localizada em Colinas (TO), foi a vencedora da etapa de Araguaína (TO) do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças, realizada nos dias 10 e 11 de junho no frigorífico Bertin. A fazenda, com mais de 40 anos de história, pertence a Maria Elizabeth Pereira Dias e outros e participa pelo segundo ano do Circuito. Para um dos proprietários da fazenda, Doncélio Guimarães, o campeonato é uma ótima oportunidade de agregar valor ao rebanho. "O Circuito Boi Verde mostra e valoriza todo o trabalho realizado dentro da porteira." O sistema de produção da propriedade é baseado em cria, recria e engorda. A Fazenda Providência foi pioneira em inseminação artificial quando o Estado de Goiás e Tocantins ainda eram unificados. Guimarães destaca que a fazenda não parou no tempo e que investe em tecnologia, tanto na área da genética, pastagens, nutrição e saúde animal. A venda permanente de tourinhos é um dos fortes da propriedade para expandir a genética de qualidade. No início do ano, a fazenda venceu em diversas categorias uma das provas de ganho de peso, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Tel. (0--63) 3476-1419.