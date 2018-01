Explore ao máximo sua tela de alta definição A última geração de telas de alta definição, de LCD ou plasma, é muito mais confiável do que as primeiras TVs do tipo. Com menor consumo de energia e mais resistentes, não dão dor de cabeça se cuidados forem tomados. ONDE VAI COLOCAR A TV? O primeiro passo é escolher o tamanho adequado ao ambiente. Telas muito grandes (veja ao lado) causam cansaço visual. O segundo passo é optar pela tecnologia mais adequada. Telas de cristal líquido (LCD) são boas para o PC e locais iluminados. Plasma funciona melhor com cortinas e para filmes, jogos de última geração e fontes de vídeo de definição padrão, como a TV aberta que vêm pela antena convencional. EQUIPAMENTOS À ALTURA Uma tela de alta definição pede um aparelho de DVD especial, conectado com cabos do tipo vídeo componente ou HDMI e que faça o upconverting, isto é, transforme as 480 linhas do DVD comum em pelo menos 720 linhas. E não esqueça: aparelhos de Blu-ray, consoles de última geração e conversores de TV Digital também transmitem imagens em alta definição, garantindo o uso pleno do seu aparelho.J.A. ENTENDA OS TERMOS HDMI – É o tipo mais avançado de conexão, em que um só cabo transmite o áudio e o vídeo digitalmente VÍDEO COMPONENTE – Cabo que separa o sinal de vídeo, de definição padrão ou alta definição, em três canais de cores com alta qualidade de imagem PROGRESSIVE SCAN – É o processo de formação das imagens de alta definição, que exibe as imagens de uma vez, e não em linhas intercaladas, como nas TVs convencionais