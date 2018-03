Explosão abre buraco e fecha rua na zona sul do Rio Uma explosão que pode ter ocorrida numa tubulação de gás abriu hoje à tarde um buraco em uma rua de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O trecho foi interditado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o tráfego nas imediações da via foi prejudicado e orientava os motoristas a evitarem circular na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A Companhia Estadual de Gás (CEG) enviou uma equipe para o local.