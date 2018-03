Explosão atinge academia do Conjunto Nacional, em SP Uma explosão seguida de incêndio no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, mobiliza os bombeiros na tarde de hoje. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu um chamado às 14h31 com relato de feridos. A administração do prédio afirma que a explosão aconteceu em uma academia de ginástica no mezanino do edifício e não houve feridos. Seis carros dos bombeiros estão no local.