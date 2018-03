Explosão atinge cidade no sul do Afeganistão

Uma bomba explodiu enquanto uma multidão estava reunida para assistir a uma luta de cachorros na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, neste sábado. Segundo as autoridades afegãs, o incidente deixou pelo menos 80 mortos e dezenas de feridos, entre eles um chefe da polícia local e oficiais do governo. O prefeito da província de Kandahar, Asadullah Khalid, afirmou que suspeita que o ataque tenha sido um atentado suicida e responsabilizou o Talebã. Segundo ele, este teria sido o atentado mais violento praticado pelo grupo no Afeganistão desde a queda do regime do Talebã, em 2001. Na semana passada, o prefeito da província de Kandahar sobreviveu a uma explosão contra sua vida. Um porta-voz do ministério do Interior não confirmou que a explosão seria um atentado. Ele afirmou que "se trata de uma bomba, mas não sabemos se foi um ataque suicida". Talebã De acordo com um correspondente da BBC em Cabul, Jon Brain, o ataque deste domingo tem todas as características dos insurgentes do Talebã. Ele afirma que os insurgentes têm uma presença significativa na região do ataque, onde realizam vários atentados suicidas e causam explosões nas estradas. Os insurgentes afirmam que conseguem operar livremente em todo país e que expandiram sua área de controle inicial na terra natal, ao sul do Afeganistão. Em junho passado, um porta-voz do Talebã, Zabiyullah Mujahed, disse em entrevista à BBC que o grupo estaria modificando suas táticas no Afeganistão para aumentar o número de ataques na capital, Cabul Em 2007, a violência no país atingiu o nível máximo desde a queda do Talebã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.