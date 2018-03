Explosão de botijão de gás perto de escola fere 16 no Rio

Entre os feridos, cinco estão em estado grave, com queimaduras pelo corpo.

A explosão aconteceu em uma lanchonete próxima a uma unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). No momento da explosão, alguns alunos estavam na lanchonete e outros deixavam a escola.

"As vítimas em estado grave são em sua maioria meninas adolescentes", disse o sargento Dimas, do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram levadas para três hospitais da cidade --Salgado Filho, no Méier; Souza Aguiar, no Centro; e Andaraí, na Zona Norte.

"Tenho vários anos no Corpo de Bombeiros e muita experiência com este tipo de coisa mas cheguei a me emocionar com o estado de duas meninas que eu socorri", disse um bombeiro que participou da operação de salvamento.

A perícia está no local para tentar identificar as causas da explosão do botijão.

(Reportagem de Rodrigo Veiga Gaier)