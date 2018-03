Explosão de caminhão de álcool mata motorista no RJ

Um caminhão que transportava álcool explodiu na manhã desta sexta-feira, 22, após se chocar contra outro caminhão na altura do quilômetro 97 da Rodovia Washington Luís (BR-040), em Petrópolis (RJ). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h30 na pista sentido Rio e o motorista do veículo morreu carbonizado. Até as 14h30, os bombeiros não sabiam informar se havia outras vítimas no veículo. O fogo já havia sido controlado, mas a pista estava interditada, complicando o tráfego no local.