Explosão de caminhão deixa mais de 30 mortos no México

Mais de 30 pessoas morreram nesta segunda-feira na explosão de um caminhão carregado de explosivos no norte do México. A explosão, que ocorreu perto da cidade de Sacramento (cerca de 600 km ao norte da Cidade do México), no Estado de Coahuila, também deixou mais de 150 feridos, segundo informações da polícia. O caminhão teria explodido cerca de 40 minutos depois de colidir com uma caminhonete. A imprensa mexicana diz que muitas das vítimas teriam sido atingidas pela explosão depois de terem se aproximado com o objetivo de ajudar as vítimas do acidente. Entre os mortos há três jornalistas que estavam cobrindo o episódio. Ainda de acordo com a polícia local, a explosão deixou uma cratera de 20 metros de diâmetro no chão. Explosivos são muito utilizados nas minas de Coahuila, um Estado conhecido pela sua produção de carvão. No ano passado, um acidente em uma mina do Estado deixou 65 mortos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.