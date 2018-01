Explosão de celular não matou operário, segundo autópsia

Novos passos na investigação sobre a morte de um operário na Coréia do Sul nesta semana, que recaía sobre a explosão da bateria de um celular, mostram que o verdadeiro culpado pode ser um colega de trabalho. Ele confessou ter inventado a história do celular após atropelar o colega com uma perfuradeira, revelou a polícia sul-coreana nesta sexta-feira, 30. O trabalhador de uma pedreira, identificado apenas pelo nome da família Seo, foi encontrado morto na quarta-feira, 28, com uma bateria de celular derretida no bolso da camisa. Policiais e um médico que examinaram o homem no local disseram que a morte tinha sido causada pela explosão do aparelho. Após os primeiros resultados da autópsia, viu-se que os danos aos órgãos internos de Seo estavam muito grandes para terem sido causados por explosão de celular. A polícia então interrogou o colega que avisou sobre a morte de Seo, disse o delegado Min Kang-gi, da cidade de Chungju, a cerca de 100 quilômetos de Seul. O homem, ideentificado apenas pelo sobrenome Kwon, admitiu à polícia que matou acidentalmente o colega enquanto dirigia uma perfuradeira pela pedreira. A história do celular era uma farsa inventada por ele, disse Kwon. Ele também disse à polícia que estacionou o veículo longe do corpo para não levantar suspeitas, mas não disse se queimou ou não o celular, de acordo com o delegado. O celular foi fabricado pela sul-coreana LG, a quinta maior empresa de celulares do mundo. Representantes da companhia afirmaram que sabiam desde o início que o aparelho não era o responsável pela morte do operário.