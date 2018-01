Explosão de chocolate

Anna Angotti & Demian Takahashi: "Indescritível", como gostam de dizer os preguiçosos (ou quem tem baixas taxas de adjetivos no vocabulário). Mas é isso mesmo que essa sobremesa inspira: preguiça de comer e de descrever os sabores rasos, a apresentação meio displicente. Como são ossos do ofício, vamos lá: as três bolinhas pareciam almôndegas, e vinham boiando em uma calda que parecia sorvete de pistache derretido, polvilhadas com crocante-nada-crocante - e ainda por cima sem gosto - de chocolate. No recheio, um chocolate derretido gorduroso e sem complexidade. Uma explosão de mau gosto. Blog Alho, Passas e Maçãs: Sinceramente? Outra tremenda decepção. Primeiro, na apresentação: as três bombinhas se assemelham a croquetes depositados irregularmente na sopa de pistache com raspas de chocolate. O marrom maltado (farinha & açúcar) da casca dos bolinhos, combinado ao verde ligeiramente pardo da sopa, produz um efeito visual que, definitivamente, desagrada. Ao partir a primeira bombinha, porém, tive a impressão de que tudo ia mudar: o recheio de chocolate escorreu um pouco, piorou a aparência do prato, mas sugeriu algo saboroso e suculento. Levei à boca e senti que estava frio demais, doce demais, nada homogêneo e com consistência mais rígida do que deveria (e parecia) ter. Insisti, mas não consegui chegar ao fim do prato - o que é incomum num sujeito comilão e com clara tendência à formiguice. Braulio Pasmanik: Três croquetes (literalmente) de chocolate num gostoso creme de pistache. A fritura com uma capa grossa de farinha de rosca, deixa o bolinho muito pesado e com gosto de fritura. Jacques Trefois: Bonita apresentação. Uns três bolinhos parecidos com "comesquis" de chocolate num molho de pistache salpicado de pedacinhos de chocolate. O chocolate é bom, entretanto, a sobremesa não convence. Janaina Fidalgo: A fritura das bolinhas, que lembram almôndegas, anulam o sabor do chocolate. E mais ainda do pistache... Luiz Horta: Decepcionante. Nem explodiu, nem chocolatou, pareciam almondegas em molho de pistache.Não entendi o prato. Neide Rigo: Esta junção de sabores, chocolate e pistache, é interessante, assim como a diferença de temperatura da crosta e do sorvete. Porém, tem excesso de informação, inclusive na forma de apresentação - a polvilhada de cacau, por exemplo, me pareceu inconveniente. Patrícia Ferraz: O melhor dessa sobremesa é a sopa de pistache - que delícia, grossinha, verde, fresca com alguns pedaços da semente. Roberto Smeraldi: Com este nome eu sonhava o amargo intenso de favas de cacau nativo torradas... mas nada disso. É uma bolinha cremosa de Toblerone (sim!) e ainda ao leite... com sorvete derretido de pistache. Cadê a explosão e, principalmente, cadê o chocolate? Silvio Giannini: Quando chegou à mesa, pensei que havia sido entregue por engano um prato salgado e quentíssímo. Que idéia criativa! Gostei muito do jogo de consistências e temperaturas desta sobremesa. As pesadas e quentes bolas empanadas de chocolate "quase" boiando em uma espécie de sopa gelada de pistache, além de muitos pedaços crocantes de chocolate Toblerone, me deixaram feliz. Pouco a pouco, no entanto, fui considerando esta sobremesa excessivamente doce ao meu paladar. Custou um pouco terminá-la mas fui até as últimas colheradas. Coisa de glutão.