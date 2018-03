Explosão de granada deixa sete feridos no Rio Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após a explosão de uma granada, nesta manhã, na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, um traficante, ainda não identificado, detonou o artefato dentro de uma barbearia, após se assustar com uma operação policial na comunidade. Os feridos, entre eles o traficante, foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso. Também nesta tarde três homens ficaram feridos após trocarem tiros com a PM no Morro do Chapadão no Rio. Segundo a polícia, por volta das 15 horas, um suspeito começou a atirar contra os policias, que faziam patrulhamento de rotina no local. O homem foi baleado e levado pelos policiais ao Hospital Carlos Chagas. No caminho, os policiais foram alertados sobre um assalto dentro de um coletivo. Ao se aproximarem, novo tiroteio deixou dois assaltantes feridos, que também foram encaminhados ao mesmo hospital. Foram apreendidas quatro armas.