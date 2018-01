Explosão de tanques em Dallas fere três

Três pessoas ficaram feridas na explosão de tanques de gás na distribuidora Southwest Industrial Gases, em Dallas, no Estado americano do Texas. As explosões começaram depois de um incêndio nas instalações e lançaram fragmentos de metal pelas movimentadas estradas interestaduais nas proximidades. Vários motoristas abandonaram seus carros. Alguns trechos foram interditados. Mais de 70 bombeiros evacuaram os prédios nas imediações em um raio de um quilômetro. Colunas de fumaça escura podiam ser vistas vários quilômetros de distância. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.