Explosão em caldeira deixa dois mortos no MS Duas pessoas morreram e ao menos outras 15 ficaram feridas após a explosão de uma caldeira da empresa de comércio de couro Induspan, em Campo Grande (MS), nesta manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 8h30, na empresa localizada na rodovia MS-060, próxima ao bairro Coophavila. Os feridos foram levados à Santa Casa, ao Hospital Universitário, ao Hospital Regional e ao centro de saúde do bairro. Ainda não há informações sobre o que teria causado a explosão, de acordo com os bombeiros.