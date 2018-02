Explosão em obra de saneamento atinge casas em SC A explosão para a realização de uma obra de saneamento básico para instalação de rede de esgoto na cidade de Rio do Campo, em Santa Catarina, atingiu quatro casas no Centro do município ontem. Segundo informações da prefeitura, que contratou uma empresa de terraplenagem, todos os moradores das casas vizinhas haviam sido retirados como precaução antes da explosão. Ninguém ficou ferido. As pedras e pedaços de asfalto que se espalharam após a detonação atingiram telhados, muros e vidros, mas sem danificar a estrutura das casas, afirma a assessoria da prefeitura.