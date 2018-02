Explosão em prédio comercial de Brasília deixa 2 feridos Uma explosão ocorrida pouco depois das sete da manhã deste domingo, em um restaurante localizado em uma quadra comercial da Asa Norte, em Brasília, deixou duas pessoas feridas. A informação é do tenente-coronel Flávio Moraes, do Corpo de Bombeiros, que coordena a operação no local. Segundo o coronel, a explosão foi provocada por um vazamento de gás no bloco C da quadra 409 Norte e comprometeu a estrutura do prédio com intensidade "de leve a moderada".