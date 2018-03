Explosão em prédio residencial mata um em Pedreira-SP Uma pessoa morreu após uma explosão em um apartamento de um prédio residencial no município de Pedreira, a aproximadamente 40 quilômetros da capital paulista. Segundo a Polícia Militar local, há suspeitas de que a explosão, ocorrida na tarde de ontem, tenha sido provocada por um vazamento de gás em um apartamento localizado no 9º andar do edifício. Um laudo oficial sobre as causas do acidente está sendo preparado por peritos especializados. Rosângela Cristina dos Santos Rodrigues, de 73 anos, moradora do apartamento, morreu na hora, conforme a PM.