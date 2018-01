Explosão em protesto deixa 2 pessoas feridas gravemente

Após a explosão de um veículo durante protesto no bairro do Morumbi na manhã desta segunda-feira, 7, ao menos quatro pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. A Secretaria Municipal da Saúde informou que as vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Campo Limpo, na zonal sul. Os feridos têm queimaduras pelo corpo e, entre as vítimas, há um menino de 11 anos.

De acordo com a Polícia Militar, desde as 7h um grupo de aproximadamente 100 pessoas realizam manifestação na Avenida Doutor Luiz Migliano, zona sul de São Paulo, na região do Morumbi. Moradores da Vila Praia reivindicam moradia, segundo a PM. Os manifestantes interditaram a avenida com madeiras e pneus e atearam fogo.

Por volta das 8h, segundo a PM, uma caminhonete foi colocada em uma das barricadas e houve explosão de estilhaços. A área com foco de incêndio foi isolada pelos bombeiros e os feridos, encaminhados ao hospital.