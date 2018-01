Explosão fere dois em subsolo de shopping em Brasília

A situação de um deles, Cleuber Barros Marques, 40 anos, segundo a polícia, é muito grave, com ferimentos em cerca de 90% do corpo. No outro, Melquisedeque Barbosa Castro, 31, os ferimentos foram menores: aproximadamente 15% do corpo e um trauma. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte.

O motivo da explosão ainda é desconhecido. "O que podemos dizer é que durante o trabalho de manutenção houve algo que provocou um curto-circuito seguido de explosão e incêndio. A voltagem da subestação chega a 13 mil volts, é muito alta. Qualquer curto-circuito tem impacto de grande potencial", disse o tenente-coronel Luciano Guimarães, do Corpo de Bombeiros.