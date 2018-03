Explosão fez 4 vítimas e jovem permanece soterrada O Corpo de Bombeiros confirmou que ao menos quatro pessoas foram soterradas após a explosão de uma casa na Rua Tabatinga, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Às 11h30, dez equipes trabalhavam no resgate de uma jovem, de aproximadamente 19 anos, que permanece sob os escombros. As outras três vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospitais da região.