Explosões em Istambul deixam 13 mortos

Duas explosões seguidas em Istambul, na Turquia, deixaram pelo menos 13 mortos e 70 feridos, neste domingo. O incidente está sendo descrito pelo prefeito da cidade como um ataque terrorista, causado, segundo ele, por bombas deixadas em latas de lixo. De acordo com policiais, uma pequena explosão teria atingido uma cabine telefônica no bairro residencial de Gungoren. A segunda explosão, muito mais forte, teria acontecido pouco depois, quando curiosos chegavam ao local. Um médico disse que, só no hospital em que ele trabalha, pelo menos trinta pessoas foram admitidas com ferimentos graves. Imagens da televisão local mostram pessoas deitadas em poças de sangue nas ruas, enquanto outras são levadas para ambulâncias em cima de cobertores. Ainda não se sabe quem estaria por trás das explosões, mas a polícia turca disse suspeitar que separatistas curdos tenham sido responsáveis pelo ataque.