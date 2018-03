ExpoAraçatuba fatura R$ 35 mi

A 49ª edição da Exposição Agropecuária de Araçatuba, promovida pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), terminou no domingo, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com a participação de 7.600 animais e faturamento total de R$ 35 milhões, entre leilões e o volume de negócios fechado durante os dez dias de feira. Este ano, de acordo com o presidente do Siran, Alfredo Ferreira Neves Filho, o faturamento dos 15 remates deve ficar entre R$ 15 milhões e R$ 18 milhões. ''Esta edição pode ser considerada extraordinária, principalmente em termos de qualidade de animais, cujo nível pode ser equiparado aos exemplares participantes da Expozebu, de Uberaba'', afirmou Neves Filho. ''Prova dessa qualidade superior é que, nos julgamentos, os juízes tiveram muito trabalho para avaliar os animais e definir os vencedores'', disse. A programação de julgamentos e leilões da ExpoAraçatuba foi dividida em dois turnos este ano. O primeiro turno terminou no dia 8 e teve quatro leilões, que faturaram, conforme o Siran, R$ 2 milhões. A segunda etapa da agenda de leilões, que teve início no dia 9, contou com mais 11 remates. No ano passado, os 20 leilões realizados durante a feira movimentaram R$ 22 milhões. ''O faturamento desta edição pode ficar um pouco abaixo em comparação ao ano passado, mas a qualidade deste ano certamente superou a edição de 2007'', garantiu o presidente do Siran. DESTAQUES No dia 9, já no segundo turno de leilões, foi realizado o Leilão Fazendas Bartira, de corte, que faturou R$ 1,5 milhão, com a comercialização de 1.400 animais, entre gado nelore e de cruzamentos industriais. Na sexta-feira, houve mais dois leilões, ambos de elite, o Maxi Leite e o Indian Baby Nelore. O Maxi Leite comercializou 180 animais e faturou R$ 460 mil. Já o Indian Baby movimentou R$ 1,2 milhão, com média de R$ 44 mil e oferta de 25 lotes. O destaque do remate foi a fêmea Teruska 12 J. Galera, arrematada por R$ 154 mil pelos pecuaristas José Furtado e Valdir Figueiredo da Silva, de Sorocaba (SP). O leilão de maior faturamento ocorreu no sábado. O Leilão da Fazenda Guadalupe, de animais nelores de elite, ofertou 30 cabeças e movimentou R$ 5 milhões. Até segunda-feira, os organizadores da feira não tinham os resultados dos demais leilões do segundo turno.