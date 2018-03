Expoinel: inscrições vão até 5 de setembro Estão abertas as inscrições de animais para as provas de pista da 37ª Exposição Internacional do Nelore, a Expoinel 2008. Este ano, o evento, que promove a última etapa e o fechamento geral do Ranking Nacional ACNB, será realizado de 18 a 28 de setembro, em Uberaba (MG). As inscrições vão até 5 de setembro. Tel. (0--11) 3293-8900 ou e-mail: rankingnacional@nelore.org.br.