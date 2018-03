Exportação de carne de frango em abril tem recorde para o mês, diz associação

Os números da ABPA incluem produtos in natura, cortes, industrializados e carne salgada.

Apesar do aumento no volume embarcado, a receita caiu 9,8 por cento no quarto mês de 2014 em relação ao ano passado, somando 694,3 milhões de dólares, com um recuo nos preços médios.

No acumulado do ano até abril foram embarcadas 1,259 milhão de toneladas de carne de frango, 1,5 maior ante igual período de 2013. A receita no quadrimestre recuou 11 por cento ante um ano atrás, somando 2,4 bilhões de dólares.

CARNE SUÍNA

A ABPA informou ainda que os embarques de carne suína em abril totalizaram 36,7 mil toneladas, ou 24,8 por cento maior ante 2013.

Em receita, o crescimento foi semelhante, de 23,35 por cento na mesma comparação, somando 108,5 milhões de dólares.

"A habilitação de novas plantas para exportação de carne suína brasileira à Rússia foi determinante para o saldo positivo de abril", disse o presidente da ABPA, Francisco Turra, em nota.

No acumulado do ano, porém, houve queda de 1,53 por cento em volume, para 129,3 mil toneladas, e de 1,32 por cento em receita, para 368,9 milhões de dólares.

"A expectativa, agora, é que as exportações suinícolas do Brasil expandam sua atuação em regiões onde os Estados Unidos percam espaço por conta da Diarreia Suína Epidêmica", ressaltou Turra.

As altas taxas de mortalidade por conta desta doença podem afetar a oferta de suínos para abate nos EUA, com empresas locais e governo apontando queda na produção por conta do surto no país.

(Por Fabíola Gomes)