Exportação de celulares cresce 25,5% As exportações de telefones celulares a partir do Brasil aumentaram 25,5% em receita no mês de fevereiro, na comparação com mesmo período em 2005. Os números são da consultoria Teleco, especializada no mercado de telecomunicações. Com a venda destes aparelhos, os fabricantes nacionais somaram US$ 167 milhões em vendas e 2,2 milhões de unidades exportadas no mês passado. No acumulado do ano passado, o Brasil exportou o equivalente a US$ 2,4 bilhões em telefones celulares. Os principais mercados consumidores destes aparelhos são os EUA, seguidos pela Argentina e Europa. Em 2005, o país exportou 32,9 milhões dos 65 milhões de aparelhos produzidos de acordo com dados da Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.