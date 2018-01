Exportações de celulares totalizam US$ 1,75 bi Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Elétrica e Eletrônica - Abinee, o mercado latino-americano é o principal consumidor dos celulares produzidos para exportação no Brasil. De janeiro a agosto, as exportações de telefones celulares produzidos localmente somaram US$ 1,750 bilhão. Desse total, US$ 458 milhões foram para a Venezuela e US$ 373 milhões, para a Argentina, seguida de Colômbia e Chile. Fora da América Latina, os principais mercados consumidores incluem os EUA, com US$ 379 milhões; e a Alemanha, com US$ 40 milhões.