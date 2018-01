Exportações do País alcançaram 259 mil t Os embarques de carne de frango totalizaram 259.319 toneladas em junho, 33% acima do mesmo mês de 2006. A receita cambial alcançou US$ 392,376 milhões, 76,7% acima do mesmo mês de 2006. No primeiro semestre deste ano foram exportadas 1,5 milhão/toneladas, 24,4% acima do mesmo período em 2006.